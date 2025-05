Sinner oggi in TV | orario del match

Jannik Sinner continua il suo percorso trionfale agli Internazionali BNL d’Italia 2025! Dopo aver surclassato Casper Ruud con un netto 6-0, 6-1 nei quarti di finale, il numero uno del mondo si prepara ad affrontare la semifinale, in diretta oggi. Scopri l'orario del match e unisciti a noi per tifare il talento italiano!

Il cammino trionfale di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2025 continua senza sosta! Dopo una prestazione dominante nei quarti di finale contro Casper Ruud (battuto con un perentorio 6-0, 6-1), il numero uno del mondo si prepara ad affrontare un’altra importante tappa verso il titolo di Roma: la semifinale contro lo statunitense Tommy Paul. Il Foro Italico è pronto a infiammarsi per sostenere l’azzurro in questa che si preannuncia una battaglia tennistica di altissimo livello. Sinner ha dimostrato una condizione fisica e mentale eccezionale, superando ogni ostacolo con autorità e regalando spettacolo al suo pubblico. Quando e Dove Vedere Sinner-Paul: Orario e Dettagli. L’appuntamento con la semifinale Sinner-Paul è fissato per oggi, venerdì 16 maggio, sul Campo Centrale degli Internazionali BNL d’Italia 2025. 🔗Leggi su Funweek.it

