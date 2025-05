Tre dei quattro semifinalisti del tabellone di singolare maschile degli Internazionali 2025 di tennis, ovvero Sinner, Musetti e Paul, sono iscritti al torneo ATP 500 di Amburgo, in programma da domenica 18 a sabato 24 maggio: il primo turno del main draw tedesco, infatti, scatterà il giorno della finale di Roma. Il torneo finirà di sabato per evitare la sovrapposizione con l’inizio del Roland Garros, secondo torneo stagionale dello Slam, in programma da domenica 25 maggio a domenica 8 giugno: non sarebbe inatteso qualche forfait last minute tra i tennisti ancora in corsa a Roma. Il problema di Jannik Sinner riguarda il numero di 500 da giocare in stagione: da regolamento ne deve disputare cinque per evitare di incappare in un altro zero nel ranking oltre a quelli a cui è stato costretto a causa della sospensione di tre mesi, ricevuti nei tornei di Indian Wells, Miami e Madrid. 🔗Leggi su Oasport.it

Sinner e Musetti verso il forfait ad Amburgo? La programmazione potrebbe mutare