Sinner e Musetti oggi agli Internazionali d’Italia | orari semifinali tv streaming programma RAI e Sky

Oggi, venerdì 16 maggio, gli Internazionali d’Italia 2025 si accendono con le semifinali del singolare maschile. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, due talenti del tennis italiano, scenderanno in campo per cercare di conquistare un posto nella finale. Scopri gli orari e come seguirli in TV e streaming su Rai e Sky.

Oggi, venerdì 16 maggio, assisteremo alle semifinali del tabellone del singolare maschile degli Internazionali d'Italia 2025 a Roma. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner saranno protagonisti dei due penultimi atti e il sogno sarebbe quello di ritrovarsi nella sfida decisiva, che metterà in palio il titolo. Non sarà un target semplice. Musetti, in particolare, è atteso dal difficile incontro con lo spagnolo Carlos Alcaraz. La sfida contro il n.3 del mondo è un remake della finale di quest'anno a Montecarlo, vinta dal giocatore iberico. Una partita quella nel Principato condizionata inevitabilmente dal problema fisico di Musetti, vittorioso del primo parziale e poi costretto a cedere in tre frazioni. Vedremo se il toscano saprà rifarsi. Nella sessione serale, invece, Sinner cercherà di replicare la scintillante prestazione di ieri contro Casper Ruud.

