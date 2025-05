Sinner è in finale a Roma rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set

Jannik Sinner conquista la finale agli Internazionali d'Italia con una straordinaria rimonta su Tommy Paul. Dopo un inizio difficile nel primo set, il numero 1 ATP ha dominato l'incontro, culminando in una vittoria in tre set. Ora attende la sfida decisiva contro Carlos Alcaraz, previsto per domenica 18 maggio. Continua a leggere...

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 ATP ha sconfitto in tre set in semifinale Tommy Paul. Sinner domenica 18 maggio affronterà nella finale di Roma Carlos Alcaraz. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sinner è in finale a Roma, rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner è in finale a Roma, rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set

Come scrive fanpage.it: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 ATP ha sconfitto in tre set in semifinale Tommy Paul ...

Tennis: Internazionali, Sinner vince in rimonta e vola in finale

Segnala napolimagazine.com: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il n.1 al mondo ha battuto il rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 1-6 6-0 6 ...

Internazionali di Roma: Sinner è in finale, ma che fatica

Come scrive gds.it: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il n.1 al mondo ha battuto il rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 1-6 6-0 6 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner affronta Safiullin negli ottavi di finale dell'ATP Pechino 2024

Jannik Sinner, attualmente numero 1 al mondo, scende in campo oggi 28 settembre 2024 negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Pechino.