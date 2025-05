Sinner dopo il dominio serve anche la sofferenza per conquistare la finale Ora Roma avrà la sfida epocale con Alcaraz

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali d’Italia a Roma dopo una sfida avvincente contro Tommy Paul, ribaltando un avvio difficile. La sua tenacia lo porta a sfidare il giovanissimo talento spagnolo Carlos Alcaraz, in una partita che promette emozioni e intensità, con il sogno di alzare il trofeo alla fine.

Una partita difficile, una rimonta prepotente, per conquistare la finale sognata fin dall’inizio del torneo, quella contro Carlos Alcaraz. Jannik Sinner raggiunge l’ultimo atto agli Internazionali d’Italia a Roma superando lo statunitense Tommy Paul (numero 12 del mondo) con il punteggio di 1-6 6-0 6-3 al termine di una partita strana, altalenante, molto più complicata del previsto. Una finale che consente all’azzurro di mettere da parte 600 punti, per ritrovare la seconda posizione nella Race. Adesso per l’altoatesino, come detto, c’è Alcaraz, vittorioso nell’altra semifinale su Lorenzo Musetti. Non è stato il miglior Sinner, ma è proprio questo a rendere questa vittoria la più preziosa dal rientro. Un nuovo test, necessario e diverso da tutti gli altri. La partita contro Paul ha messo Sinner di fronte a un campo differente: una situazione di improvvisa difficoltà, la capacità di ribaltare un andamento fattosi delicatissimo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner, dopo il dominio serve anche la sofferenza per conquistare la finale. Ora Roma avrà la sfida epocale con Alcaraz

Se ne parla anche su altri siti

Sinner, dopo il dominio serve anche la sofferenza per conquistare la finale. Ora Roma avrà la sfida epocale con Alcaraz

Scrive ilfattoquotidiano.it: Sinner approfitta di un errore con il diritto dell’avversario per salvarsi una prima volta. Sulla seconda invece Paul trova la riga e l’azzurro non riesce a contenere: 2-0. Vantaggio confermato poco ...

Diretta Sinner in finale a Roma, primo italiano dal 1978: primo set choc con Paul 1-6, poi domina 6-0 6-3. Domenica sfiderà Alcaraz

Come scrive leggo.it: Jannik Sinner conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia. Sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking Atp, per due set a zero (6-0, 6-1) in un'ora e ...

Sinner demolisce Ruud ma non crede ai suoi occhi: “Così tanti dubbi"

informazione.it scrive: È stato un match senza storia quello fra Jannik Sinner e Casper Ruud . Un dominio totale del numero 1 al mondo, che al Foro Italico ha smentito tutti i pronostici prendendosi la semifinale degli Inter ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Per conquistare Marte, il nuovo e sorprendente singolo di Savet

Venerdì 14 maggio è uscito nei migliori negozi il nuovo e sorprendente singolo di “ Savet ”, al secolo Salvatore Tannura, nato a Pisa e classe 98.