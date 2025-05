(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 16 maggio, Tommy Paul nella semifinale del Masters 1000 di Roma, spinto da un Centrale ancora una volta sold out. Fin dalla mattina al Foro Italico sono spuntate magliette e cappelli color 'carota', con lo stadio che . L'articolo Sinner, da “Habemus Jannik” a un “Paul, te c’ha fatto crede”: cori e cartelloni al Foro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

© Webmagazine24.it - Sinner, da “Habemus Jannik” a un “Paul, te c’ha fatto crede”: cori e cartelloni al Foro