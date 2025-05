Sinner da favola domina Ruud e vola in semifinale agli Internazionali

Jannik Sinner incanta e conquista la semifinale agli Internazionali d'Italia 2025, travolgendo il norvegese Casper Ruud con un netto 6-0, 6-1 nei quarti di finale. Ora il giovane talento azzurro si prepara a misurarsi con un avversario di alto livello, mentre continua la sua corsa verso il titolo nel prestigioso Masters 1000 di Roma.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, giovedì 15 maggio, il norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio di 6-0, 6-1 nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Ora Sinner, nel penultimo atto del torneo, sfiderà lo statunitense Tommy Paul, che in giornata ha superato il polacco Hubert Hurkacz. Qualcuno, nei nuvoloni che di colpo hanno oscurato il cielo del Foro Italico, ci aveva visto un cattivo presagio. Perché dal primo vero ‘test’ dal ritorno in campo di Jannik Sinner nemmeno il pubblico del Centrale, che in questi giorni ha salutato il figliol prodigo con un calore che forse ha sorpreso anche lui, sapeva cosa aspettarsi. Lo aveva visto stanco con Navone, tornare dominante, a tratti, con De Jong, letale, ma faticando, con Cerundolo. 🔗Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Sinner da favola, domina Ruud e vola in semifinale agli Internazionali

