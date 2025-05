Sinner cosa c' è dietro l' inizio choc nella semifinale | il dialogo con l' allenatore e il freddo Non salta

Jannik Sinner si trova ad affrontare un inizio choc nella semifinale degli Internazionali, mentre il freddo pungente sembra influenzare il suo gioco. Le parole rivolte all'allenatore Simone Vagnozzi, "Oggi è talmente freddo che non salta", rivelano la frustrazione e la determinazione del giovane tennista, deciso a superare le avversità e a lottare per la vittoria.

«Oggi è talmente freddo che non salta». Queste le parole rivolte da Sinner all'allenatore Simone Vagnozzi durante il primo set della semifinale degli Internazionali. Un avvio. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner, cosa c'è dietro l'inizio choc nella semifinale: il dialogo con l'allenatore e il freddo. «Non salta»

