Sinner-Alcaraz fondamentale per il ranking ATP | i punti in palio a Roma e il possibile distacco dopo la finale

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale degli Internazionali d'Italia il 18 maggio. Questo scontro cruciale potrebbe influenzare significativamente il ranking ATP, con punti importanti in palio. Sinner, reduce da una rimonta su Tommy Paul, cerca di consolidare la sua posizione, mentre Alcaraz punta a mantenere il distacco in classifica.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse altoatesino si è qualificato all’atto conclusivo dopo aver rimontato lo statunitense Tommy Paul, soffrendo più del previsto contro l’americano considerando che tra ottavi e quarti aveva regolato due terraioli di spessore come l’argentino Francisco Cerundolo e il norvegese Casper Ruud. Il formidabile spagnolo ha invece prevalso su Lorenzo Musetti in semifinale, dopo aver regolato il britannico Jack Draper e il russo Karen Khachanov. Il mattone tritato del Centrale ospiterà l’attesissimo testa a testa tra i due grandi rivali per eccellenza dell’attuale panorama internazionale: il numero 1 del mondo, tornato a giocare dopo aver scontato una squalifica di tre mesi e prontamente capace di accedere alla finale di un Masters 1000, se la dovrà vedere contro quello che da lunedì sarà il numero 2 del ranking ATP. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz fondamentale per il ranking ATP: i punti in palio a Roma e il possibile distacco dopo la finale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner-Alcaraz fondamentale per il ranking ATP: i punti in palio a Roma e il possibile distacco dopo la finale

Come scrive oasport.it: Il testa a testa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz avrà un peso specifico importante anche per il ranking ATP. Entrambi hanno conquistato 650 punti visto che dodici mesi fa non avevano giocato nella ...

Sinner-Alcaraz, il sorpasso è ufficiale: terremoto ATP

Segnala ilpallonaro.com: La classifica è ormai già diventata ufficiale con il sorpasso che rappresenta un terremoto per l'ATP: Sinner-Alcaraz, cambia tutto ...

Sinner torna a muovere il ranking ATP! Il vantaggio su Alcaraz e gli scenari nella Race

Riporta oasport.it: Si sono qualificati tutti per il terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis i primi 3 del ranking ATP, ovvero Jannik Sinner, lo spagnolo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tennis, Sinner batte Alcaraz e vola in finale a Miami dove troverà Medvedev-A34SPORT.IT

Wow, che performance di Jannik Sinner! Il 21enne è entrato nella finale del torneo Miami Masters 1000 con un’incredibile vittoria in rimonta su Carlos Alcaraz.