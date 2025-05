Sinner-Alcaraz Finale ATP Roma 2025 | orario tv programma streaming

Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, in programma domenica 18 maggio alle 17.00 sul Campo Centrale del Foro Italico a Roma. Dopo un percorso impegnativo, Sinner ha superato il talentuoso Tommy Paul e ora mira alla vittoria in questa attesissima sfida. Scopri come seguirla in tv e streaming!

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia 2025, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sul Campo Centrale del Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse altoatesino ha sofferto più previsto per avere la meglio sullo statunitense Tommy Paul: stasera ha perso il primo set per 6-1, poi ha restituito il favore al rivale con un sonoro 6-0 nella seconda frazione e nel terzo parziale ha iniziato a toccarsi il retro della coscia destra. Il nostro portacolori ha comunque arginato l’insidioso americano e si è meritato la possibilità di disputare l’atto conclusivo sulla terra rossa della Capitale, dove se la dovrà vedere contro il grande rivale spagnolo, ogni pomeriggio giustiziere di Lorenzo Musetti in due set. Si preannuncia un confronto titanico tra il numero 1 del mondo e il suo acerrimo rivale, che da lunedì sarà ufficialmente numero 2 del ranking ATP. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz, Finale ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Approfondimenti da altre fonti

Sinner-Alcaraz, Finale ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Segnala oasport.it: Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sul Campo ...

Quando si gioca Sinner-Alcaraz in finale agli Internazionali di Roma, data e orario del prossimo incontro

Si legge su fanpage.it: La finale del torneo maschile degli Internazionali d'Italia a Roma, tra Sinner e Alcaraz si giocherà domenica 18 maggio ...

Sinner-Alcaraz, finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Riporta corrieredellosport.it: Al primo torneo dopo la sospensione, Jannik ha raggiunto subito l'atto conclusivo: andrà a caccia del titolo a Roma contro il suo più grande rivale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tennis, Sinner batte Alcaraz e vola in finale a Miami dove troverà Medvedev-A34SPORT.IT

Wow, che performance di Jannik Sinner! Il 21enne è entrato nella finale del torneo Miami Masters 1000 con un’incredibile vittoria in rimonta su Carlos Alcaraz.