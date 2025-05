Sindaco e studenti cantano Tal dig in piasintein davanti al Municipio

Questa mattina, davanti al municipio, il sindaco Katia Tarasconi ha assistito a un'emozionante sorpresa: un gruppo di studenti piacentini ha intonato "Tal dig" in dialetto piasintein. L'esibizione ha concluso il progetto "Io cittadino consapevole", giunto alla sua terza edizione, tenutosi nel suggestivo Salone Monumentale di Palazzo Gotico. Una celebrazione di cultura e comunità !

Si è concluso questa mattina nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico, il progetto "Io cittadino consapevole", giunto alla terza edizione. Alla fine dell'evento, un gruppo di giovanissimi studenti piacentini, con i docenti, ha deciso di fare una sorpresa fuori programma al sindaco Katia Tarasconi.

