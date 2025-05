La serie comunicatiful non si è arricchita di un’altra puntata. Gli episodi sono fermi a tre: la nota di Fiumi, la risposta di Loreti e Balbo, e per ultima il comunicato dei tifosi in cui chiedevano chiarimenti. Ieri c’è stato un incontro da un notaio imolese, ma non è uscita la fumata bianca e nemmeno una comunicazione da parte del club giallonero. Un silenzio assordante, un nulla di fatto che non fa bene alla V imolese e a quello che sarà il futuro del club cestistico più antico della città di Imola. La Virtus il prossimo anno dovrebbe spegnere le 90 candeline, a quella data bisogna però arrivarci e in questo momento non ci sono molte certezze in tal senso. Anzi le comunicazioni non arrivate ieri sera in tempo per l’uscita del quotidiano in edicola questa mattina, fa pensare che non ci sia stato accordo fra il presidente Davide Fiumi e gli altri soci Stefano Loreti e Renzo Balbo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Silenzio Virtus, la fumata bianca non c’è