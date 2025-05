Sicurezza stradale con Mi voglio sicur? gli studenti riflettono sul valore della vita

“Qual è la buona notizia? Noi siamo morti!” Così Francesco, in scena, si rivolge a Lorenzo. È un dialogo impossibile, ma più reale che mai. Sono due ragazzi che non ci sono più, ma che grazie alla voce dei loro genitori tornano a parlare per fermare altri destini spezzati. È questo il cuore pulsante dello . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net