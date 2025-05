Sicurezza partecipata a Formigine via al nuovo corso di formazione per i volontari

A Formigine si apre un nuovo corso di formazione sul Volontariato della Sicurezza, rivolto ai cittadini che desiderano contribuire attivamente al presidio del territorio. Coordinato dalla Polizia Locale, il percorso formativo gratuito offre un'opportunità per imparare a collaborare e promuovere la sicurezza nella comunità . Un passo importante verso una maggiore partecipazione cittadina.

Anche per il 2025 torna a Formigine il Corso di formazione sul Volontariato della Sicurezza, rivolto ai cittadini che desiderano collaborare, attraverso le proprie associazioni e coordinate dalla Polizia Locale, al presidio del territorio comunale. Il percorso formativo è gratuito, ha una durata. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sicurezza partecipata, a Formigine via al nuovo corso di formazione per i volontari

