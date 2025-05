Sicurezza | in arrivo 63 nuove telecamere per controllare le targhe dei mezzi che accedono in città

Per potenziare la sicurezza urbana, sono in arrivo 63 nuove telecamere per la lettura delle targhe dei veicoli in entrata in città. Questo avanzato sistema elettronico di vigilanza mira a migliorare il controllo del territorio, con i lavori di installazione già avviati nelle scorse settimane in tre aree strategiche della città.

