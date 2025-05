Sicurezza delle sponde Fontana inaugura le vasche di laminazione | Opera fondamentale

Due grandi bacini artificiali per contenere le piene del fiume Olona nel tratto inferiore del suo corso verso Milano sono stati inaugurati ieri mattina in località Cascinette di Canegrate. L’opera è frutto di tre anni e mezzo di lavori finanziati da Regione Lombardia con un investimento di 18 milioni di euro, cui si è aggiunto un ulteriore milione per compensazioni ambientali. I lavori seguono un iter lungo e complesso, caratterizzato da anni di progetti, discussioni e opposizioni da parte di residenti, comitati e amministrazioni locali. Il progetto iniziale dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), che si occupa della gestione del fiume e dei suoi affluenti, è stato profondamente modificato per arrivare a una soluzione condivisa. Durante l’inaugurazione, nella sede della Protezione civile di Canegrate, i sindaci Marco Zerboni (San Vittore Olona), Raffaele Cucchi (Parabiago) e Matteo Modica (Canegrate) hanno sollevato la questione ancora aperta della manutenzione futura delle cosiddette vasche di laminazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

