Sicurezza a Borello Pellegrini Fdi | Senza le telecamere di sorveglianza l' assemblea pubblica una passerella

La questione della sicurezza a Borello torna sotto i riflettori con un'interrogazione di Nicholas Pellegrini, consigliere di Fratelli d'Italia. Senza le tanto promesse telecamere di sorveglianza, l'assemblea pubblica si trasforma in una semplice passerella. "Dopo le parole spese, quando l'amministrazione passerà ai fatti?", chiede Pellegrini, sollevando preoccupazioni sui tempi di intervento.

"Dopo le parole spese e le promesse, quando l'amministrazione passerà ai fatti?". La domanda è contenuta nell'interrogazione comunale, depositata oggi dal consigliere comunale Nicholas Pellegrini di Fratelli d'Italia, in merito alle tempistiche della assicurata installazione di telecamere a. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Sicurezza a Borello, Pellegrini (Fdi): "Senza le telecamere di sorveglianza l'assemblea pubblica una passerella"

Cosa riportano altre fonti

SICUREZZA, PELLICINI (FDI): IN ARRIVO A VARESE OLTRE 90 NUOVE UNITA' VIGILI DEL FUOCO

Riporta 9colonne.it: Roma, 9 mag - “Sono stati assegnati al Comando provinciale di Varese 84 Vigili del Fuoco dell’ultimo corso. A questi si aggiungono altre 5 unità già in servizio in altre provincie trasferiti a seguito ...

Sicurezza a Vernio, Fdi lancia una petizione per chiedere un Consiglio comunale straordinario

Secondo notiziediprato.it: Dopo il furto con scasso alla gioielleria Tinti di Vernio (leggi), Fdi con una petizione chiede alla sindaca Maria Lucarini di convocare un consiglio comunale straordinario sulla sicurezza. “ Dopo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rimini: Video Scandalo Consigliera Comunale

Il video scandalo della consigliera comunale che gioca al "Cheeky Exploits" ovvero mostrare il fondoschiena in pubblico.