Sicilia università | dalla Regione 13 milioni per nuovi alloggi Ersu

La Regione Siciliana destina 13 milioni di euro per contrastare il caro-affitti, finanziando nuovi alloggi per gli studenti universitari fuorisede. Grazie alla legge regionale 3/2024, l'assessorato all'Istruzione promuove interventi di edilizia residenziale universitaria, aumentando così le opportunità di accesso a sistemazioni economicamente sostenibili per i giovani provenienti da altre province.

Contro il caro-affitti, la Regione Siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuorisede. Le risorse, stanziate con la legge regionale 32024 e ripartite dall'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

