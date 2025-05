ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento concreto contro il caro-affitti. La Regione Siciliana ha stanziato 13 milioni di euro per potenziare l’edilizia residenziale universitaria e offrire più alloggi gratuiti agli studenti fuorisede, contrastando così l’emergenza legata al caro-affitti. Il finanziamento proviene interamente dal bilancio regionale, grazie alla legge regionale 32024, e sarà gestito dall’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale in collaborazione con gli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed Enna. Più posti letto per gli studenti fuorisede. Grazie a questi fondi, in tutta la Sicilia si potranno realizzare 75 nuovi posti letto e riqualificare altri 354, aumentando in modo significativo la capacità ricettiva delle residenze universitarie. Per l’anno accademico 20242025, gli Ersu metteranno a disposizione 2. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, la Regione investe 13 milioni per nuovi alloggi universitari: più posti letto e residenze riqualificate