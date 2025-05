Sicilia editoria | via libera dalla giunta Schifani a contributi per 3 milioni alle imprese del settore

La giunta Schifani ha approvato un decreto che prevede contributi finanziari a fondo perduto per le imprese dell'editoria e delle emittenti radiotelevisive siciliane. Grazie a 3 milioni di euro stanziati dal Fondo Sicilia, si mira a sostenere e rilanciare il settore, promuovendo la crescita culturale ed economica dell'isola.

Via libera dalla giunta Schifani al decreto del presidente della Regione per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell’editoria e delle emittenti radiotelevisive che operano in Sicilia. Si tratta di risorse per 3 milioni di euro del Fondo Sicilia destinate alle imprese dell'editoria, sia cartacea che digitale, alle emittenti radiotelevisive e alle agenzie di stampa. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia, editoria: via libera dalla giunta Schifani a contributi per 3 milioni alle imprese del settore

