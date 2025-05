Si toglie la vita il poliziotto eroe che ha combattuto contro Hamas e non è il solo

Un poliziotto eroe si toglie la vita, un tragico epilogo per chi ha combattuto contro Hamas. Le parole di Michel Houellebecq, in visita a un kibbutz devastato, sollevano interrogativi sul ruolo della difesa personale in un contesto di crisi. La situazione in Israele continua a suscitare preoccupazioni e discussioni internazionali.

“E’ un peccato che Be’eri non sia in Svizzera, perché in Svizzera ogni cittadino ha un’arma in casa”, ha detto ieri il romanziere Michel Houellebecq in visita al kibbutz più devastato da Ha. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Si toglie la vita il poliziotto eroe che ha combattuto contro Hamas (e non è il solo)

