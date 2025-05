ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico epilogo ha segnato la vita dell’atleta Franco Bonavenia, 64 anni, noto podista e appassionato di montagna, che domenica scorsa aveva partecipato al “Trail della Fede” a Vallepietra, nei pressi del Santuario della Santissima TrinitĂ . Durante la competizione, Bonavenia aveva accusato un malore improvviso che lo ha costretto ad essere trasportato d’urgenza in elisoccorso presso un ospedale della capitale. Nonostante gli sforzi dei medici, l’atleta è purtroppo deceduto questa mattina. La carriera e l’impegno di un uomo amato dalla comunitĂ . Franco Bonavenia, originario di Isola del Liri, era molto conosciuto non solo nella sua cittĂ ma anche nell’ambito sportivo, dove ha sempre mostrato un impegno instancabile nel mondo del podismo. La sua passione per la montagna e per lo sport lo aveva reso una figura di riferimento, amato per la sua generositĂ e la sua dedizione. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Si sente male durante una gara podistica: Franco, allenatore di calcio, muore in ospedale dopo una settimana. Aveva 64 anni. Lutto ad Isola del Liri