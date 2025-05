Si scontrano l' auto e lo scooter | motocilista in prognosi riservata

Grave incidente stradale oggi 16 maggio poco prima delle 9 lungo la Statale Adriatica a Due Carrare. Per cause ora al vaglio della polizia locale coordinata dal comandante Alberto Ponzo, si sono scontrati uno scooter con in sella P.M. di 71 anni di Monselice e una Nissan Juke guidata da una donna. 🔗Leggi su Padovaoggi.it

