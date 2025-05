Si schianta in moto contro un palo | ragazzo gravissimo

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia dopo un incidente in moto avvenuto a Camignone di Passirano. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia in seguito a un incidente in moto. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, mentre percorreva via Abba a Camignone di Passirano, finendo per schiantarsi contro.

