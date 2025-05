Sì Scarlett Johansson ha ragione Avengers | Endgame meritava l' Oscar come Miglior film

Scarlett Johansson ha ragione: "Avengers: Endgame" meritava l'Oscar come miglior film. Tra il 2008 e il 2019, il Marvel Cinematic Universe ha rivoluzionato l'industria cinematografica, generando miliardi. È sorprendente notare l'ignavia dell'Academy nei suoi confronti, nonostante la loro indiscutibile influenza e il successo. Non siamo stati severi per cattiveria, ma per una riflessione critica necessaria.

Fra il 2008 e il 2019 il Marvel Cinematic Universe ha fatto piovere miliardi a Hollywood e nelle casse dei cinema. Fa strano vedere che l'Academy abbia sempre ignorato la cosa. Di recente, siamo stati un po' severi con i Marvel Studios. E non l'abbiamo fatto per cattiveria gratuita o accanimento fine a sé stesso. Lo abbiamo fatto perché i fatti sono quello che sono. Per tutta una lunga serie di motivi che sono lì, alla luce del sole. L'esubero di produzioni fra cinema e Disney+, l'incapacità di costruire storie appassionanti come quelle delle prime Tre Fasi, dei nuovi volti del tutto privi di carisma (tanto che si è dovuto correre ai ripari richiamando Robert Downey Jr.) e un generale caos narrativo. Che non è stato neanche aiutato dalle contingenze esterne.

