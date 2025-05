Si è spento Aldo Cerulli voce instancabile dei malati e dei cittadini

La città di Chieti è in lutto per la scomparsa di Aldo Cerulli, voce instancabile dei malati e dei cittadini. A 80 anni, ex capitano dei carabinieri e simbolo di impegno civico e sociale, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo conosceva e stimava. La sua improvvisa dipartita lascia un vuoto profondo nella comunità.

La città di Chieti piange la scomparsa di Aldo Cerulli, ex capitano dei carabinieri e figura di riferimento nell'impegno civico e sociale della città. Cerulli, 80 anni, è deceduto improvvisamente lasciando un vuoto profondo tra i tanti che lo conoscevano e stimavano. Dopo una lunga carriera.

