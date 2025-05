Si è sfiorato l’incidente diplomatico | Diletta Leotta incrocia l’ex fidanzato Can Yaman al compleanno di Elodie ecco cosa è successo

Un compleanno da ricordare per Elodie, che il 3 maggio ha festeggiato i suoi 35 anni con una serata tra amici in una discoteca di Lambrate. L'assenza del fidanzato Andrea Iannone non ha impedito a Diletta Leotta di incrociare il suo ex, Can Yaman, dando vita a un momento carico di tensione e curiosità. Ecco cos'è successo.

Il 3 maggio Elodie ha compiuto 35 anni e ha scelto di celebrare l’occasione con una serata tra amici stretti. Location selezionata: una discoteca in zona Lambrate. Assente il fidanzato Andrea Iannone, impegnato all’estero per lavoro. Presenti, tra gli altri, la conduttrice Diletta Leotta, legata a Elodie da un rapporto solido: è stata infatti sua damigella alle nozze con il portiere Loris Karius. La cena pre-disco si è svolta al ristorante Casa Giardino. Ma tra i tavoli, a poca distanza dal gruppo condotto da Elodie, sedeva Can Yaman. E proprio per questo, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, “si è sfiorato l’incidente diplomatico”. Il passato tra Diletta Leotta e Can Yaman è ancora fresco nella memoria del gossip. La storia d’amore è iniziata nel gennaio 2021, quando si parlava di un flirt tra la conduttrice, reduce all’epoca dalla relazione con il pugile Daniele Scardina, e l’attore turco. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Si è sfiorato l’incidente diplomatico”: Diletta Leotta incrocia l’ex fidanzato Can Yaman al compleanno di Elodie, ecco cosa è successo

