Si è inginocchiato a Giorgia Meloni Il siparietto del collega al vertice polemiche

Un momento inaspettato ha caratterizzato l'arrivo della premier Giorgia Meloni a Tirana per il sesto vertice della Comunità politica europea. Tra pioggia, fotografi e telecamere, un collega si è inginocchiato in segno di rispetto, suscitando polemiche e attenzione mediatica. Una scena che ha sorpreso e diviso l'opinione pubblica.

Una scena inaspettata ha accolto la premier Giorgia Meloni al suo arrivo a Tirana, dove si tiene il sesto vertice della Comunità politica europea. Mentre la presidente del Consiglio attraversava l’ingresso principale del centro congressi, sotto la pioggia e tra fotografi e telecamere, uno dei leader presenti si è inginocchiato platealmente davanti a lei, poggiando da un lato l’ombrello e unendo le mani in segno quasi cerimoniale. Un gesto teatrale che ha colto tutti di sorpresa, soprattutto Meloni, che ha reagito con un sorriso misto a imbarazzo: “Edi, dai no!”, ha esclamato divertita. Solo allora è stato chiaro a tutti che a compiere quel gesto fuori protocollo era stato il primo ministro albanese, Edi Rama, padrone di casa del summit. Più tardi, scherzando con i giornalisti, Meloni ha commentato: “Lo fa solo per sembrare alto quanto me”. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

