si è conclusa la 45esima edizione di artevento il festival internazionale dell aquilone di cervia

È stato un successone. L’edizione quest’anno ha avuto una presenza al di sopra delle aspettative. Oltre 800000 visitatori hanno seguito le performance di 250 artisti provenienti da 50 paesi di 5 continenti. La storica rassegna quest’anno era dedicata agli ottant’anni della Liberazione dal nazifascismo. La manifestazione si è tenuta dal 19 aprile al 4 maggio u.s. ed è stata creata per esaltare l’eolico ed il rispetto della natura, contro l’inquinamento atmosferico e come inno alla libertà. Tanta anche la musica che accompagnava le spettacolari esibizioni degli aquiloni diretti dai più bravi ed esperti al mondo. La sua organizzatrice Caterina Capelli in una intervista mi ha spiegato come è partita l’idea di organizzare in Italia questo Festival. Il tutto nasce grazie ad un viaggio del padre in America che vide tante persone adulte che facevano volare storici aquiloni sulle spiagge. 🔗Leggi su Tpi.it

