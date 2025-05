Si dimette un componente del Cda di Amgas riaperto l’avviso pubblico per aggiornare l’elenco dei candidati

Un componente del Consiglio di Amministrazione di Amgas si è dimesso, spingendo il Comune di Foggia a riaprire l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati. Questa opportunità mira a garantire nuove nomine nelle società partecipate, consentendo a professionisti qualificati di candidarsi per ruoli di responsabilità.

È stato riaperto l'avviso pubblico per entrare nell'elenco dei candidati per le nomine nei Consigli di Amministrazione delle società partecipate del Comune di Foggia. L'aggiornamento dell'elenco si è reso necessario a seguito delle dimissioni di un componente del Cda di Amgas. L'avvocato Sonia.

