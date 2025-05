Show non autorizzato del rapper Envy a Scampia auto e moto a tutta velocità in zona pedonale | scattano le multe

Un evento non autorizzato del rapper Envy a Scampia ha scatenato il caos, con auto e moto sfreccianti in zona pedonale. Organizzato il 10 maggio per il lancio del nuovo album, lo show ha attirato l'attenzione delle autorità, che oggi hanno annunciato multe salate per i comportamenti illeciti. Continua a leggere...

