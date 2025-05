Shopping a via del Corso sarà lui il prossimo allenatore della Roma?

AGI - Con la Roma in pieno rebus panchina, ad alimentare la suggestione dei tifosi giallorossi che in più sondaggi hanno espresso la loro preferenza per Max Allegri come successore di Claudio Ranieri, due foto scattate ieri dall'Agi nel centro della Capitale, che immortalano il tecnico impegnato nello shopping a Via del Corso in dolce compagnia. Che sia un segnale su quella che potrebbe essere la sua prossima casa? Intanto domenica all'Olimpico contro il Milan, ultima partita in casa in campionato, andrà in scena il saluto a Sir Claudio. Nei prossimi giorni Dan Friedkin dovrà risolvere il rebus, chissà che non abbia già la soluzione. 🔗Leggi su Agi.it

