Sguardi che restano | oltre un migliaio di visitatori alla mostra al museo Barbella

Si è chiusa con un successo straordinario la mostra "Sguardi che restano" al Museo Barbella di Chieti, accogliendo oltre un migliaio di visitatori, tra cui molti provenienti dalla Turchia. Questo affascinante percorso espositivo ha esplorato l'evoluzione del ritratto dall'Ottocento al Novecento, offrendo uno sguardo approfondito sulla metamorfosi di quest'arte nel tempo.

Si è chiusa a Chieti, con oltre un migliaio di visitatori, provenienti anche dalla Turchia, la mostra Sguardi che restano: "La metamorfosi del ritratto dal XIX al XX secolo", un affascinante percorso espositivo che ripercorre l'evoluzione dell'arte del ritratto tra Ottocento e Novecento, curata.

