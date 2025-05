sfumato il sogno di musetti a roma in finale al foro italico ci va alcaraz

Roma sognava una finale tutta italiana al Foro Italico e invece il primo a qualificarsi per l’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia previsto domenica, è lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha battuto in due set il nostro Lorenzo Musetti. Quando si arriva a questo livello e si ha davanti un avversario forte come lo spagnolo (che da lunedì sarĂ numero due al mondo) serve la giornata perfetta. E invece Musetti ha commesso tanti errori soprattutto nel primo set non riuscendo ad arginare la potenza di Alcaraz e sbagliando molto nella risposta al servizio. Il cammino di Musetti a Roma resta eccezionale come certe giocate del carrarino che hanno fatto impazzire il popolo del Foro Italico, da lunedì Musetti salirĂ all’ottavo posto nel ranking mondiale, è in continua crescita e ha acquisito la consapevolezza di poter giocare alla pari con i migliori del mondo anche se contro Alcaraz non ci è riuscito fino in fondo. 🔗Leggi su Panorama.it

