Sfreccia in bicicletta con in testa un casco Cooltra rubato

Un giovane di 27 anni originario del Senegal è stato denunciato dai carabinieri mentre sfrecciava in bicicletta con indosso un casco Cooltra rubato. L'episodio è avvenuto in via di Portonaccio, nella zona di Casal Bertone, suscitando l’attenzione delle forze dell'ordine. La singolare situazione ha rivelato un inatteso colpo di scena nella routine quotidiana.

Andava a spasso in bicicletta con un casco Cooltra, risultato rubato. A essere sorpreso dai carabinieri un 27enne originario del Senegal, che è stato denunciato. Secondo quanto appreso, il giovane stava pedalando lungo via di Portonaccio, nella zona di Casal Bertone, indossando il casco con il. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sfreccia in bicicletta con in testa un casco Cooltra rubato

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Migliori caschi per monopattini e bici elettriche (maggio 2025)

Si legge su msn.com: Viaggiare in sicurezza è sempre importante e per questo motivo abbiamo creato una selezione dei migliori caschi per monopattini e bici elettriche ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La libertà di comunicare mentre guidi la moto: interfono bluetooh per il casco

Il rumore della moto che corre in libertà sulla strada ha il suo fascino, quando poi stai guidando e giochi con il cambio e l'acceleratore, è dolce suono per le tue orecchie.