Sfrattare il Leoncavallo potrebbe servire a far spazio a palazzi lussuosi | “Così si cancella la storia di Milano”

Da oltre 30 anni il Leoncavallo occupa in modo abusivo una vecchia fabbrica abbandonata in via Watteau. Per 132 volte il centro sociale ha organizzato presidi antisfratto che ogni volta hanno rinviato la data dello sgombero, ma probabilmente il trasferimento ci sarà, presto. Giuseppe Servino, ricercatore dell'Università Bicocca di Milano, ha fatto di Greco il centro del suo dottorato in scienze demoetnoantropologiche. Intervistato da Fanpage.it, ha spiegato come si è evoluto il quartiere "dalle due anime che non riescono a comunicare" e il timore dei residenti per "l'ennesimo condominio con gli affitti alle stelle". 🔗Leggi su Fanpage.it

