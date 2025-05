Sfogo contro la retorica di Antonio Conte | io questo scudetto non lo metterei manco in bacheca

In questo sfogo, deseo esprimere il mio dissenso riguardo alla retorica di Antonio Conte. Questo scudetto, conquistato in circostanze tanto controverse, non merita di essere esposto in bacheca. Nonostante la mia voce possa sembrare insignificante, sento l'urgenza di far sentire il mio disappunto su una situazione che, secondo me, va ben oltre il semplice risultato sportivo.

Sfogo contro la retorica di Antonio Conte: io questo scudetto non lo metterei manco in bacheca Salve, pur consapevole che la mia voce nulla conta e che, probabilmente, magari questa mia sarà distrattamente guardata e cestinata, non riesco ad esimermi da questo sfogo. Conte è venuto per disperazione: non allenava da due anni e nessuna squadra importante lo prendeva più in considerazione. Il suo modo di giocare è superato, la sua presunzione ridicola, il modello comunicativo inutilmente irritante. Esiste soltanto il suo superego: senza avere raggiunto neanche il 15% dei risultati degli allenatori cui lui crede pateticamente di potersi paragonare (Mourinho, Guardiola, Klopp o Ancelotti), pretende di fare “miracoli”. Aurelio De Laurentiis gli ha dato una chance (l’unica a sua disposizione) che ha coinciso con il campionato più deludente degli ultimi 15 anni: · In cui, nella migliore delle ipotesi, il vincitore avrà un’ottantina di punti; · in cui SSC Napoli, dopo tantissimi anni, non gareggia in Europa; · con i big – compresa l’Inter in campionato – in depressione imbarazzante; e non gli è bastato: si è escluso anche dalla Coppa Italia, per non fare tre partite. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sfogo contro la retorica di Antonio Conte: io questo scudetto non lo metterei manco in bacheca

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sfogo contro la retorica di Antonio Conte: io questo scudetto non lo metterei manco in bacheca

Come scrive ilnapolista.it: Il vero miracolo è di De Laurentiis, altro che Conte. Esiste solo il suo ego, il gioco è superato. Vincere non è l'unica cosa che conta ...

“Amico, mi sa che hai sbagliato”: Antonio Cassano contro un famoso chef

Si legge su msn.com: il conto è troppo caro Antonio Cassano ha condiviso con gli spettatori di Viva el futbol, format che conduce con gli ex colleghi Lele Adani e Nicola Ventola, uno sfogo contro un famoso chef turco.

Antonio Conte furioso: lo sfogo in conferenza stampa

Come scrive informazione.it: (News Sports) Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei in trasferta contro il Monza ... il duro sfogo del tecnico dei campani dopo la gara Conte ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Salmo su Instagram: Lo sfogo del Rapper contro Streaming e Social

Il rapper italiano Salmo ha espresso il suo disappunto verso le piattaforme di streaming e i social media in un video pubblicato su Instagram.