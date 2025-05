sfoglia lo speciale dedicato ad agrofutura

Bologna, 16 maggio 2025 – A Palazzo Pepoli, sede del Museo della Storia di Bologna, si apre oggi Agrofutura, un festival che vuole raccontare uno dei settori simbolo del nostro Paese e che coinvolge un po’ tutto il sistema economico: quello dell’ agroalimentare. Si tratta di un progetto editoriale e territoriale di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana, main partner BPER Banca. Una due giorni nel cuore della cittĂ per discutere di politiche nazionali e regionali a sostegno dell’ agricoltura, con uno sguardo agli scenari evolutivi, alle sfide e alle opportunitĂ della filiera agroalimentare italiana da una parte e il racconto di nuove generazioni che, in tempi non sospetti, hanno voluto scommettere sul lavoro della terra, dall’altra. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

