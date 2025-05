Il nucleare è sempre stato in cima alle priorità del governo di Giorgia Meloni, che ha menzionato questa fonte di energia – parlando però di fusione (che ha tempi di realizzazione lunghissimi) e non di fissione – persino durante il suo intervento alla Cop29 di Baku sui cambiamenti climatici. Dopo una lunga trafila di conferenze, convegni e dichiarazioni (talvolta poco concrete), a gennaio il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha inviato a Palazzo Chigi una proposta di disegno di legge per ripristinare un quadro normativo dopo i referendum del 1987 e del 2011, responsabili dello stop alla produzione nel territorio nazionale di energia nucleare. La proposta di legge, che prevede uno stanziamento di venti milioni di euro l’anno per il triennio 2027-2029, è poi stata approvata a fine febbraio dal consiglio dei Ministri. 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Sfide e prospettive della prima newco del nucleare italiano