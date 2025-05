La nostra recensione di Sex, l’ultimo capitolo della trilogia norvegese firmata da Dag Johan Haugerud, che regala una conclusione coerente e malinconica dopo Dreams e Love, riflettendo sull’intimità contemporanea. Con Sex, Dag Johan Haugerud chiude con audacia la sua trilogia delle relazioni, composta da tre film che indagano con sensibilità e sguardo lucido i vari livelli dell’intimità umana. Dopo il sogno e l’amore, il regista norvegese si concentra sul sesso, non solo come atto fisico ma come forma di espressione, tensione e rottura. Se Dreams aveva incantato grazie al suo tono poetico e adolescenziale e Love aveva riflettuto sulle molteplici declinazioni dell’affetto adulto, Sex affonda le mani nel terreno più scivoloso: il corpo e la sua espressione sessuale. Ne nasce un film necessario che riflette sulla fragilità maschile e sulla necessità di riconoscere i propri desideri più intimi. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sex, recensione: Dag Johan Haugerud e il suo toccante film sul desiderio e l’identità maschile