Severi re della Nove Colli | Cinque volte campione

La Nove Colli, la celebre gran fondo che da quarant’anni affascina ciclisti di ogni livello, ha visto scrivere la sua storia con l'impronta indelebile di Giancarlo Severi. Cinque volte campione e storico socio del Panathlon Club Cesena, ha portato i colori locali verso trionfi memorabili, trasformando un sogno in una leggenda ciclistica.

Quarant'anni fa la Nove Colli, classica gran fondo in cima ai sogni di moltissimi cicloturisti che lasciano da parte la seconda parte della definizione per sostituirla con agonisti, si tinse dei colori cesenati con la vittoria di Giancarlo Severi, storico socio del Panathlon Club Cesena, che allora aveva 35 anni e di mestiere faceva il geometra. L'anniversario in effetti è attualissimo, visto che domenica all'alba migliaia di turisti si daranno nuovamente appuntamento dietro la linea di partenza a Cesenatico per partecipare all'edizione 2025 della manifestazione che richiama appassionati da tutto il mondo. "Il ciclismo è sempre stata la mia passione - racconta - cominciai da ragazzino, prima gli esordienti, poi gli allievi, ma caddi a Verucchio massacrandomi un ginocchio, e dovetti attaccare la bicicletta al chiodo.

