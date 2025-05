Settimana nazionale della Bonifica ecco le iniziative del consorzio pontino

La "Settimana Nazionale della Bonifica 2025", promossa dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, offre un ricco programma di iniziative dal titolo "Il cerchio dell'acqua". Questo evento rappresenta un'importante opportunitĂ per sensibilizzare cittadini, scuole e istituzioni sull'importanza della gestione e della tutela delle risorse idriche nel nostro territorio.

Sono tante le iniziative organizzate dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per la "Settimana della Bonifica 2025" dal titolo "Il cerchio dell'acqua". Si tratta di una settimana che "Rappresenta un'occasione importante per condividere con cittadini, scuole e istituzioni il valore del nostro.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Consorzi di Bonifica: "Il cerchio dell’acqua". Incontri e dibattiti

Come scrive msn.com: Tanti appuntamenti, in Toscana, per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acq ...

Acqua: criticità e risorsa. Settimana della Bonifica: "Una raffica di eventi"

Riporta lanazione.it: Occasioni di scoperta e svago sui fiumi e convegni sulla sicurezza idraulica "Un momento importante di confronto e di incontro nei vari territori" .

Settimana della Bonifica: tutti gli eventi in Toscana

Da nove.firenze.it: Tra Firenze, Prato e Pistoia premiazioni di studenti, passeggiate, visite universitarie e uno spettacolo teatrale ...

