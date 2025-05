Settimana della salute a Bologna screening gratuiti e consigli dei medici | dove e quando

Dal 19 al 24 maggio, Bologna e Casalecchio di Reno ospiteranno la Settimana della Salute, un festival dedicato alla prevenzione e al benessere. Screening gratuiti e consigli da esperti medici saranno a disposizione di tutti. Un'opportunità imperdibile per promuovere uno stile di vita sano e informare la comunità sull'importanza della salute.

Bologna, 16 maggio 2025 – Salute e prevenzione verranno celebrate con un vero e proprio festival che si svolgerà dal 19 al 24 maggio tra Bologna e Casalecchio di Reno. Una manifestazione, tra scienza e divulgazione, che apre le porte alla popolazione, di tutte le età con un programma che prevede convegni ed eventi dedicate all’informazione e alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita e sane abitudini alimentari, con una particolare attenzione ai più giovani. Gli esperti. Mercoledì 21 maggio, alle 17, nell’ambito dell’incontro ‘Un nuovo Patto per la salute tra istituzioni e cittadini. Il valore della Prevenzione’ , nella sala teatro della Casa di Quartiere Montanari (via di Saliceto 3) si terrà  una tavola rotonda alla quale partecipano, tra gli altri,  Giovanni Rezza, epidemiologo, ex direttore generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute e già dirigente di ricerca dell’istituto Superiore di Sanità . 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settimana della salute a Bologna, screening gratuiti e consigli dei medici: dove e quando

Aggiornamenti pubblicati da altri media

XVIII FESTIVAL della SALUTE: 19-24 Maggio| Bologna – Casalecchio di Reno

Da renonews.it: Lo slogan di questa 18^ edizione tutta emiliana è “ La buona salute comincia dalla prevenzione” con la possibilità per tutti i cittadini, venerdì 23 maggio al Gran Reno Centro Commerciale di ...

Epatite C, screening in Emilia-Romagna: fino a quando è gratuito e per chi

Scrive ilrestodelcarlino.it: Il progetto è stato prorogato dal ministero della Salute ... delle Finanze Bologna, 22 aprile 2025 - Evitare il rischio di avere l'epatite C senza saperlo si può, grazie agli screening gratuiti ...

Una settimana dedicata alla salute. Incontri, attività, screening gratuiti

Da informazione.it: (Prima Pagina - SWI swissinfo.ch) Di seguito il calendario degli screening gratuiti che saranno effettuati in piazza Dante e piazza Duomo dal 6 al 9 maggio nell'ambito della Settimana della Salute.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Salute e forma fisica: l'integratore all'ananas drenante per dimagrire

L'inverno ormai è vicino e in più purtroppo, quest'anno tra i problemi della stagione fredda, dobbiamo metterci anche il coronavirus.