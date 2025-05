Setter incastrato sotto un tir sulla SP30 | recuperato e messo in salvo dalle Guardie Zoofile Noetaa

Tensione e paura questa sera per un setter incastrato sotto un tir sulla SP30, tra Eboli e Santa Cecilia. Grazie all'intervento tempestivo delle guardie zoofile Noetaa, l'animale è stato recuperato e messo in salvo, evitando conseguenze tragiche. La situazione ha destato preoccupazione, ma per fortuna l'esito è stato positivo.

L'incidente è accaduto sulla strada che collega Eboli e Santa Cecilia.

Cane setter scampa alla morte sotto un TIR sulla SP 30 tra Eboli e Santa Cecilia

Secondo infocilento.it: L’episodio si è verificato sulla SP 30 al Km 30, nel tratto che collega Eboli con Santa Cecilia, in una zona caratterizzata da curve a gomito. Il cane setter, per cause in corso di accertamento, è ...

Non frena in tempo prima della coda per l'incidente in A4 e la Porsche si infila sotto un tir: il conducente muore incastrato tra le lamiere

Da msn.com: un’auto si è infilata sotto un mezzo pesante e il conducente del veicolo leggero è morto all'interno: incastrato nel proprio mezzo, una Porsche Macan Gts. Si tratta di un uomo di circa 40 anni.

