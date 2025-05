Sette mesi di chiusura per il ponte sulla Bure indagine conoscitiva per chi ha subito danni

Dopo sette mesi di chiusura, il ponte sulla Bure di Pontenuovo ha lasciato segni profondi sull'economia locale. Il Comune di Pistoia avvia un'indagine conoscitiva per identificare e quantificare i danni subiti dalle attività economiche, avviando così il processo di ristoro per supportare le imprese colpite da questo lungo fermo.

Pontenuovo (Pistoia), 16 maggio 2025 – E’ partita la procedura per i ristori alle attivitĂ economiche danneggiate dalla chiusura del ponte sulla Bure al Pontenuovo. Il Comune di Pistoia ha pubblicato un avviso di indagine conoscitiva per rilevare i danni subiti dalle attivitĂ economiche della zona che potranno inviare i dati entro il 12 giugno 2025 via Pec (posta elettronica certificata), compilando una scheda predisposta dagli uffici comunali che gestiscono la procedura. L’erogazione dei ristori deriva da una iniziativa della Provincia, proprietaria della strada interrotta per i lavori sul ponte, e in particolare della consigliera delegata alla viabilitĂ Lisa Amidei, che ha chiesto e ottenuto dalla Regione Toscana la disponibilitĂ delle risorse finanziarie necessarie. Al Comune di Pistoia spetta la raccolta dei dati sui danni e la conduzione dei procedimenti che dovranno sfociare nei ristori. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sette mesi di chiusura per il ponte sulla Bure, indagine conoscitiva per chi ha subito danni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si leva la voce delusa dei residenti: "Il ponte, un cantiere abbandonato"

msn.com scrive: La lettera di una imprenditrice esprime indignazione dopo sette mesi di chiusura e nessuna novità. Si aggiunge la Confcommercio: "Ormai un caso emblematico di inefficienza e mancanza di visione".

Chiusura di Pontenuovo: “La situazione è grave”. I cittadini residenti firmano una lettera

Scrive msn.com: Pontenuovo (Pistoia), 8 maggio 2025 – Sulla gravissima situazione della viabilità provinciale e in particolare della tangenziale est e della Montalese, interrotta da quasi sette mesi per la chiusura d ...

Chiusura ponte Scolmatore, cittadini in strada. “Da 5 mesi chiuso e i lavori non iniziano”

Da livornopress.it: Stagno (Collesalvetti, Livorno) 9 maggio 2025 Chiusura ponte Scolmatore, cittadini in strada. “Da 5 mesi chiuso e i lavori non iniziano” Cinque mesi di attesa, promesse disattese e nessun cantiere all ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chiusura Scuole per il Ponte del 1° Maggio 2024: Calendario Vacanze per Regione

Gli studenti italiani si preparano a una breve pausa didattica in occasione del ponte del 1° maggio 2024.