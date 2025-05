Sesso in carcere | 9 anni alla direttrice

Kerri Pegg, ex direttrice penitenziaria britannica, è stata condannata a 9 anni di carcere per aver intrattenuto relazioni sessuali con un detenuto. A soli 42 anni, il suo caso ha scosso il sistema carcerario del Regno Unito, sollevando interrogativi sulla condotta e sull'integrità del personale penitenziario. Il suo destino rappresenta un duro colpo per la sua carriera promettente.

21.46 Una condanna a 9 anni di reclusione effettiva in carcere per rapporti sessuali con un detenuto. Andrà in cella l'ex dirigente penitenziaria britannica Kerri Pegg, 42enne, al centro di uno scandalo nel Regno Unito. Pegg era considerata un astro nascente tra le funzionarie donne delle carceri inglesi. Condannata per abuso di potere e per avere avuto un legame amoroso e fisico per anni con Anthony Saunderson, trafficante di droga e figura di spicco della criminalità a Liverpool, recluso nella prigione dove lei era direttrice. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

