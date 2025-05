Serve parecchio impegno per godersi la serie fanta-comedy Murderbot

Preparati a immergerti in un mondo di satira e azione con "Murderbot", la nuova serie fantacomedy su Apple TV+. Il 16 maggio debutta con i primi due episodi, mentre gli altri seguiranno settimanalmente. Creata dai noti fratelli Chris e Paul Weitz, la serie è ispirata al romanzo breve di Martha Wells, promettendo risate e avventure.

