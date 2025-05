Dopo l’amara retrocessione il Serricciolo deve rimboccarsi le maniche e cominciare a delineare il proprio futuro. Una delle prime mosse è stata la riconferma del tecnico Nicola Bambini. "C’è stato subito l’intento – spiega il mister gialloblù – sia da parte mia che dalla società di continuare l’operato insieme. Purtroppo l’epilogo della stagione è stato doloroso, ma bisogna ripartire. Dopo soli 3 giorni dalla retrocessione è arrivata la riconferma del ds Luca Bardini che sta già lavorando per costruire la nuova squadra. La società si sta stringendo intorno a noi per offrirci carta bianca e per darci modo di poter presentare un gruppo che sarà protagonista nel campionato di Seconda Categoria. Nel contempo vogliamo essere razionali e per questo punteremo su una squadra composta anche dai nostri giovani che hanno dimostrato di essere all’altezza di giocarsi un posto in categoria. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serricciolo Voglia di riscatto. Si riparte da Bambini e Bardini