Serie C Unica Playoff | si va a gara-3 Pazza rimonta per l’Endiasfalti A San Vincenzo da -13 alla festa

Una straordinaria rimonta ha portato l'Endiasfalti Agliana a gara 3 dei playoff di Serie C Unica, battendo il Garden Toscana Resort 73-68. Dopo aver accusato un gap di 13 punti, la squadra di Baroni ha reso memorabile la serata a San Vincenzo, volando verso una sfida decisiva e mantenendo vive le speranze di promozione.

Garden Toscana Resort 68 Endiasfalti 73 GARDEN TOSCANA RESORT: Giovani 16, Zanassi 14, Bruno Ceriglio 14, Bianchi 10, Guerrieri 6, Mazzacapo 4, Bertini 2, Pagni 2, Bazzano, Bongini ne, Cini ne, Ricci ne. All. Baroni. ENDIASFALTI AGLIANA: Giannini 7, Mucci 13, Zita, Rossi 17, Manetti 7, Nieri, Bonistalli 7, Nesi 8, Bacci 14, Andrei ne, Baroncelli ne, Lo Bello ne. All. Gambassi. Arbitri: Collet e Liverani. Parziali: 17-15, 32-30, 56-49. Un successo da applausi. L’Endiasfalti Agliana riesce nell’impresa di prolungare la serie della semifinale dei playoff di C, espugnando il campo di San Vincenzo con il punteggio di 73-68. Dopo la sconfitta subita in gara-1 al Pala Capitini, per gli uomini del presidente Caramelli pareva finita. Riuscire a pareggiare la serie al termine di una trasferta di per sé complicatissima, per lo più infrasettimanale, sembrava un’impresa titanica. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C Unica Playoff: si va a gara-3. Pazza rimonta per l’Endiasfalti. A San Vincenzo da -13 alla festa

