NEW FLYING BALLS 68 LORETO PESARO 82: Myers 1, Petrilli, Torreggiani 6, Zani, Ranitovic 13, Domenichelli 5, Ranuzzi 19, Tibs 2, Cortese 10, Balducci 10, Piazza ne, Baggi. LORETO PESARO: Delfino 9, Cevolini 1, Battisti 7, Cipriani 11, Mattioli, Ugolini ne, Tognacci 13, Santucci 16, Aglio 5, Broglia 8, Gulini 12. Note. Parziali: 19-19, 11-20, 17-26, 21-17. Progressivi: 19-19, 30-39, 47-65, 68-82. Uscito per 5 falli: Ranitovic L’Italservice (foto Gulini) è in semifinale playoff per salire in serie B Nazionale. Dopo aver vinto garauno in casa, va a chiudere la serie a Ozzano, con una partita dove il risultato non è stato mai in discussione. Loreto parte bene, poi dopo 5’ ha un parziale negativo, gli avversari si avvicinano, ma Pesaro è presente sotto canestro con Delfino. I primi 10’ terminano in parità (19-19). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale: playoff quarti di finale gara2. Tognacci dà la spinta, passa l’Italservice. Il Bramante strappa la bella con Matelica